İkiyaka dağlarında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait muhimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait muhimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarına operasyon düzenledi. Bölgede tespit edilen mağara içerisinde yapılan aramada; 30 elektrikli fünye, 10 EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 500 metre elektrik kablosu, 200 litre jelikan içerisinde mazot, 1 jeneratör, 2 hilti, 1100 metre uzunluğunda havalandırma borusu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.