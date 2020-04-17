SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› İkitelli ve Gebze OSB'de üretim kısmi olarak sürecek - Ekonomi
İstanbul, Gebze, OSB, Ekonomi

İkitelli ve Gebze OSB'de üretim kısmi olarak sürecek

İstanbul'da haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

17.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:00
İkitelli ve Gebze OSB'de üretim kısmi olarak sürecek

İstanbul'da haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretimin bel kemiği konumundaki OSB'lerde ise kısmi olarak üretim sürecek. Tıbbi cihaz, maske, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri yasak kapsamı dışında kalacak.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.

OSB'lerdeki durum

Üretimin bel kemiği konumunda bulunan organize sanayi bölgelerinde (OSB) sokağa çıkma yasağının uygulanacağı haftasonunda üretim, kısmi olarak devam edecek. Genelge kapsamında tıbbi cihaz, maske, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri yasak kapsamı dışında kalacak. Edinilen bilgiye göre İstanbul İkitelli OSB ve Gebze OSB'de istisnalar arasında yer alan üretim tesisleri faaliyetlerini haftasonu da sürdürecek. GOSB'de yaklaşık 90 üretim tesisinin çalışmaya devam edeceği öğrenildi.

İhracata çalışan firmalar başvuruda bulunabilir

Öte yandan genelge kapsamında yer almadığı halde,ihracat bağlantı ve taahhüdü olan firmalar, faaliyetlerine ara vermeleri durumunda büyük zarar oluşturacak imalat sanayi firmaları ile faaliyetlerine devam eden sektörlere girdi ve hammadde sağlayan firmaların sokağa çıkma yasağı olan günlerde faaliyetlerine devam edebilmeleri için, İstanbul Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün stmistanbulil@sanayi.gov.tr adresine elektronik ortamda müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvuruda; müracaat dilekçesi, sanayi sicil belgeleri ile ihracat siparişlerini gösterir belgenin (sipariş, sözleşme,proforma fatura vb)belirtilen e-posta adresine gönderilmesi gerekirken, başvurular İstanbul Valiliği tarafından değerlendirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı Ekonomi
Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo, spermasıyla 1,5 milyar lira kazandırdı Ekonomi
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo, spermasıyla 1,5 milyar lira kazandırdı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Ekonomi
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza...
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak...
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Son Dakika: 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Harun Tan Ümit Besen Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: İkitelli ve Gebze OSB'de üretim kısmi olarak sürecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 19:58:30. #1.14#
title