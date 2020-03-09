İkitelli OSB çalışanlarına Kovid-19 bilgilendirmesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirildi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirildi.

İkitelli OSB'den yapılan açıklamaya göre, kurum çalışanlarının sağlığına yönelik tehditleri gidermek ve önlem almak amacıyla yeni tip koronavirüs hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Geleneksel Tamamlayıcı Tıp ve İş Yeri Hekimi Dr. Şeyhmus Aydın tarafından verilen eğitimde, virüsün bulaşma evresi, tedavi süreci ve iş yerlerinde alınacak önlemler anlatıldı.

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın ise Kovid-19 hakkındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, çalışanların sağlığının ve güvenliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA