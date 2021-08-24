İkitelli nerede? İkitelli haritadaki yeri neresi, hangi ilde bulunuyor? İstanbul İkitelli'ye nasıl gidilir?

İkitelli, İstanbul'un en bilindik semtlerinden birisidir. İkitelli, İstanbul'un batısında Küçükçekmece ve Başakşehir sınırları içeresinde yer alan semt. Son dakika gelen haberlere göre İkitelli'de iş yeri çökmesinin ardından vatandaşlar İkitelli nerede, İkitelli'ye nasıl gidilir? sorularını araştırmaya başladı. Peki, İkitelli nerede? İkitelli haritadaki yeri neresi, hangi ilde bulunuyor? İstanbul İkitelli'ye nasıl gidilir? İşte detaylar...

İkitelli nerede? İkitelli ilçe mi semt mi? İkitelli'ye nasıl gidilir? İkitelli'ye ulaşım kolay mı? gündemin merak edilen konuları içerisinde yer alıyor. Peki, İkitelli nerede? İkitelli neresi? İkitelli haritadaki yeri neresidir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İKİTELLİ NEREDE?

İkitelli, İstanbul'un batısında Küçükçekmece ve Başakşehir sınırları içeresinde yer alan semt.

1980'lerin başında Eminönü, Karaköy gibi semtlerde bulunan imalatçı ve sanayi sektörlerini şehir dışına taşımak için art arda başlayan İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan imalatcı siteleri ve İSTOÇ ile 20 sene içinde çok büyük bir değişme göstermiştir. Bu sitelerin getirdiği gecekondulaşmanın yanında semt içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Başakşehir isimli toplu konutların yapılması ve Olimpiyat Köyü ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu için bu bölgenin seçilmesi ile çok hızlı bir gelişme yaşamıştır. Semte bağlı mahalleler Mehmet Akif, Atatürk, Ziya Gökalp olup son mahalle 2009'da Başakşehir'e geçmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Semtin nüfusu 1980'lerin başında yoğun göçle birlikte artmıştır. İkitelli Sanayi sitesi ile sanayide büyük bir ivme kazanmıştır.İETT'nin merkezi 1986'da buraya taşınmıştır. İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin yine bu tarihlerde temeli atılmıştır, ayrıca Başbakanlık Toplu Konutlarının yapımına da 4 etap olacak şekilde başlanmıştır. Tüm bunların temeli Başbakan Turgut Özal tarafından atılmıştır. Turgut Özal'ın en büyük projelerinden biri organize sanayi bölgesidir. Yapı itibarı ile Avrupa'nın en büyük organize sanayi bölgesidir.

İKİTELLİ HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

İkitelli'nin haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

İKİTELLİ OSB NEREDE?

İkitelli OSB, İstanbul ilinin Başakşehir ilçesine bağlı bir mahalledir.

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NEREDE?

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi. İstanbul'da özellikle Fatih, Eminönü, Kâğıthane ve Haliç çevresine yayılan ve çıkardıkları atık, duman, gürültü vb. ile insan sağlığına zararlı unsurlarla çevreyi kirleten, bu suretle kent ve kent insanına zarar veren, ayrıca şehircilik açısından olumsuz bir durum ortaya çıkaran küçük ve orta boy sanayi işletmelerini, meskun alanlar dışında şehircilik ilkelerine uygun ve her türlü altyapısı hazırlanmış alanlarda toplayarak, çevreye zarar vermeden faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla İkitelli'de 1981 yılında kurulan organize sanayi bölgesi.

Bölgedeki Sanayi Siteleri Hangileri: