İkitelli Kozmetik Atölyesinde Yangın; Etrafa Ağır Bir Koku Yayıldı(1)

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

İkitelli Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saat 18.00'de başlayan yangına, kimyasal madde yangınlarında uzman itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangınla birlikte içeride bulunan kimyasal maddelerin birbiriyle etkileşimiyle oluşan gazdan dolayı etrafa ağır koku yayıldığı öğrenildi. Polis bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polis ve itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin içerideki müdahalesi

-Atölyeden çıkarılan makineden çıkan dumanlar