İkitelli'deki dükkandaki çökme sonrası panik anları kamerada
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İkitelli'deki dükkandaki çökme sonrası panik anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İkitelli'deki dükkandaki çökme sonrası panik anları kamerada İkitelli Masko Sanayii sitesi içerisinde tek katlı bir mağazada çökme meydana geldi.

İkitelli'deki dükkandaki çökme sonrası panik anları kamerada

İSTANBUL - İkitelli Masko Sanayii sitesi içerisinde tek katlı bir mağazada çökme meydana geldi. Bir kadın sinir krizi geçirirken, çökmeden hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de bulunan İkitelli Masko Sanayii sitesi içerisinde bulunan tek katlı bir mağazada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sırasında dükkanda kimse bulunmazken, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca, bölgeye AFAD'ın arama kurtarma köpeği de sevk edildi. Çökmenin yan tarafından bulunan inşaat kazısının neden olduğu iddia edildi. Dükkan da bulunan çalışanlar çatırdama seslerini duyunca kendini dışarı attı. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bir kadın sinir krizi geçirdi. Çökmeden hemen sonra yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın yan tarafında bulunan bir mağaza da çökme riskine karşın mühürlendi.

"Yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise, Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır" denildi.

İkitelli'deki dükkandaki çökme sonrası panik anları kamerada
İkitelli'deki dükkandaki çökme sonrası panik anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

İkitelli Masko Sanayii sitesinde tek katlı bir dükkan çöktü
İkitelli Masko Sanayii sitesinde tek katlı bir dükkan çöktü
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