İkitelli'de inşaat halindeki binada yangın
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İkitelli'de inşaat halindeki binada yangın

01.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:07
İkitelli'de inşaat halindeki binada yangın

Başakşehir İkitelli'deki bir sanayi sitesinde inşaat halindeki binada yangın çıktı.

Başakşehir İkitelli'deki bir sanayi sitesinde inşaat halindeki binada yangın çıktı. Kaynak çalışması nedeniyle tutuşan inşaat malzemeleri itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 14.30'da Başakşehir İkitelli'de bulunan Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesi'nin içindeki 4 katlı inşaat halinde bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımlar zemin kattaki inşaat malzemelerini tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdüğünü gören esnaf durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Sanayi sitesine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi. 

 


- İstanbul
İkitelli'de inşaat halindeki binada yangın
İkitelli'de inşaat halindeki binada yangın
İkitelli'de inşaat halindeki binada yangın
İkitelli'de inşaat halindeki binada yangın
İkitelli'de inşaat halindeki binada yangın
İkitelli'de inşaat halindeki binada yangın
İkitelli'de inşaat halindeki binada yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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