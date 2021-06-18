İkitelli'de göle dönen yolda motosiklet sürücülerinin zor anları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İkitelli'de göle dönen yolda motosiklet sürücülerinin zor anları

İkitelli'de göle dönen yolda motosiklet sürücülerinin zor anları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İkitelli'de iki motosikletli, seyir halindeyken göle dönen yolda devrildi.

İkitelli'de iki motosikletli, seyir halindeyken göle dönen yolda devrildi. Devrilen sudan çıkmaya çalışan motosikletlilerin zor anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İkitelli'de Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan iki motosikletli, sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda ilerlerken bir anda araçlarının hakimiyetini kaybetti. Ardından araçlarıyla birlikte yola devrildi. Kısa süre sonra toparlanan sürücüler birbirlerinin yardıma koştu. Sırayla araçlarını sudan çıkaran sürücüler daha sonra oradan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Rafet El Roman İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Gareth Bale Mustafa Cengiz Roberto Mancini Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İkitelli'de göle dönen yolda motosiklet sürücülerinin zor anları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 18:06:31. #1.14#

title