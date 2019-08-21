İkitelli'de bir kozmetik firmasına ait depoda yangın (1)
Küçükçekmece İlçesi İkitelli semtinde bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı.
21.08.2019 02:31
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - Küçükçekmece İlçesi İkitelli semtinde bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, itfaiyenin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA