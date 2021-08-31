İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi'nde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta bulunan kolonya ve dezenfektan üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek boya üretimi yapılan 10. Bloğa sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın bölgesinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sırasında sanayi sitesinde bulunan bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

İstanbul İtfaiyesinin yangına ilçe belediyelerinden gelen su tankları ile birlikte 61 araç ve 140 personelle müdahale ettiği bildirildi.

Yangının ilk çıktığı sırada müdahale etmeye çalışan bir kişinin yaralandığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Görgü tanığı olay anını anlattı

Sanayi sitesi çalışanlarından görgü tanığı Nurullah Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının başında olay yerine ilk geldiklerinde burada 7 kişinin bulunduğunu anlatarak, sonrasında çok fazla insanın olay yerine geldiğini söyledi.

Olay yerinde patlamaların da yaşandığını dile getiren Tatar, "Her bir patlamada sanki büyük bir benzin tankeri patlamış gibi oluyor. Gökyüzüne duman ve ateş yükselmeye başladı." dedi.

Tatar, yangının önce bir blokta başladığını belirterek, hemen önlem alındığını ancak yangının rüzgarın etkisiyle diğer bloklara sıçradığını kaydetti.

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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