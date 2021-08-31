İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama seslerinin de geldiği yangın nedeniyle Oto Sanayi sitesindeki bir çok araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş