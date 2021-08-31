İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama seslerinin de geldiği yangın nedeniyle Oto Sanayi sitesindeki bir çok araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! Alevlere havadan da müdahale ediliyor
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! Alevlere havadan da müdahale ediliyor
'Yanıyosun Fuat abi' repliği gerçek oldu! Dakikalarca yandığını anlamadı
"Yanıyosun Fuat abi" repliği gerçek oldu! Dakikalarca yandığını anlamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Derya Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Umut Meraş Samet Aybaba Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 21:53:38. #1.14#

title