İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama seslerinin de geldiği sanayi bölgesindeki yangına havadan da müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş