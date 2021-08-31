İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama seslerinin de geldiği sanayi bölgesindeki yangına havadan da müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

İKİTELLİ ÇEVRE SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN -1
İKİTELLİ ÇEVRE SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN -1
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