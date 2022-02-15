'İkisu Köprüsü 1 ay içinde tamamlanacak'

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, 11 Ağustos'da yaşanan sel felaketinde zarar gören İkisu Köprüsü yerine yapılan yeni köprü inşaatını yerinde inceledi.

Kaymakam Pendik, Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine D-010 Karayolu üzerinde yer alan köprünün yerine yapılan yeni köprü inşaatını yürüten yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Kaymakam Pendik, aynı zamanda Sinop ile Bartın illerini birbirine bağlayan D-010 Karayolu üzerinde inşa edilen İkisu Köprüsü'nün yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanarak ulaşıma açılacağını bildirdi. - SİNOP