İkisi Türk 81 kişinin öldüğü saldırıyı eş-Şebap üstlendi
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İkisi Türk 81 kişinin öldüğü saldırıyı eş-Şebap üstlendi

Örgüte yakın "Somali Mimo" adlı internet sitesinde yer alan ve Şebab sözcüsüne ait olduğu belirtilen ses kaydında, bombalı saldırı üstlenildi.

31.12.2019 07:19 | Son Güncelleme: 31.12.2019 07:19
İkisi Türk 81 kişinin öldüğü saldırıyı eş-Şebap üstlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2'si Tük 81 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıyı eş-Şebab örgütü üstlendi.


Örgüte yakın "Somali Mimo" adlı internet sitesinde yer alan ve Şebab sözcüsüne ait olduğu belirtilen ses kaydında, bombalı saldırı üstlenildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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