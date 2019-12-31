İkisi Türk 81 kişinin öldüğü saldırıyı eş-Şebap üstlendi
Örgüte yakın "Somali Mimo" adlı internet sitesinde yer alan ve Şebab sözcüsüne ait olduğu belirtilen ses kaydında, bombalı saldırı üstlenildi.
31.12.2019 07:19 | Son Güncelleme: 31.12.2019 07:19
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2'si Tük 81 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıyı eş-Şebab örgütü üstlendi.
Örgüte yakın "Somali Mimo" adlı internet sitesinde yer alan ve Şebab sözcüsüne ait olduğu belirtilen ses kaydında, bombalı saldırı üstlenildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com