Yeni bölümdeki sorular, ekran karşısındaki izleyicilerde büyük bir merak oluşturuyor. Yarışmacının vereceği tepki ve seçtiği cevap, izleyenler için büyük bir heyecan unsuru haline geliyor. Aynı zamanda izleyiciler de aktif olarak cevap bulma çabasına giriyor ve bilgiyle eğlenceyi birleştiren bu yarışmada kendilerini yarışmacının yerine koyarak çözüm üretmeye çalışıyor. Peki, İkişerli dizilmiş, 1'den 10'a sırayla numaralandırılmış atletlerden tek sayılar solda, çiftler sağdayken ilk sıra, sonuncuyla; 3'üncü, 2'nciyle değişirse 4'ün arka çaprazında kim olur?

A: 1 numara

B: 3 numara

C: 5 numara

D: 7 numara

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATINA GENEL BAKIŞ

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından ayrışarak güven ve stratejiye dayalı özel bir format sunuyor. Yarışmanın ana kurgusu şu şekilde işliyor: Hayatlarında ilk defa karşılaşan iki yarışmacı, stüdyoda bir araya geliyor ve toplamda 1 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Sorulara doğru yanıt verildikçe ödül havuzu artıyor ve kazanılabilecek para miktarı yükseliyor.

STRATEJİ, GÜVEN VE GERİLİMİN ZİRVE YAPTIĞI ANLAR

Yarışmanın en heyecan verici kısmı ise güven meselesi üzerine kurulu. Belirli aşamalarda yarışmacılar, istedikleri takdirde butona basarak yarışmadan çekilebiliyor ve o ana kadar kazanılmış tüm parayı tek başlarına alabiliyor. Ancak bu durumda diğer yarışmacı eli boş kalıyor. Yarışmacılar isterlerse birbirlerine güvenerek oyuna devam etmeyi seçebilirler ya da kendi çıkarlarını öne alarak butona basmayı tercih edebilirler. Bu karar anları, yarışmadaki heyecanı ve stüdyo atmosferindeki gerilimi doruk noktasına taşıyor. Üstelik yarışmacıların aileleri de stüdyoda bulunuyor ve onların verdikleri tepkiler, programın duygusal yoğunluğunu daha da artırıyor. Yarışma; bilgi, güven ve stratejiyi harmanlayan dinamik yapısıyla dikkat çekiyor.