İkipınar'da 68 Bin Fidan Toprakla Buluştu
Eskişehir’in Beylikova ilçesinde 68 bin ağaç fidanı toprakla buluştu.
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 68 bin ağaç fidanı toprakla buluştu.
İlçeye bağlı İkipınar Mahallesinde orman ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, bitki örtüsüne uygun türlerin yer aldığı fidanların dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimine; Beylikova Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Özkan Alp, Orman Bölge Müdürü Recep Temek, Müdür Yrd. Metin Topçu, Ağaç Şube Müdürü Gürbüz Atmaç, Mali Hizmetler Müdürü Yüksel Yıldırım, İkipınar Muhtarı Veysel Yıldırım ve mahalle halkının katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR