İkinci yarıda açılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, adını gruplara yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, adını gruplara yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Danimarka temsilcisini Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk etti.

Tribünlerde yer alan yaklaşık 7 bin taraftarının da desteğiyle müsabakaya iyi başlayan Galatasaray, rakip kalede baskı kurdu. Ancak 11. dakikada diğer yarı alanda kullanılan taç atışı kendi kalesinde tehlikeye dönüştü ve Marvin Egho, Randers'i 1-0 öne geçiren golü buldu. Skor olarak geri düşen sarı-kırmızılı ekip, üst üste tehlikeli ataklar geliştirse de ilk yarıda golü bulamadı. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya adeta golle başlayan Galatasaray, 48. dakikada Patrick Van Aanholt'un ağları havalandırmasıyla beraberliği buldu. Mbaye Diagne ile üst üste girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Frederik Lauenborg'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.

İyi oyununu sürdüren Galatasaray, kalan dakikalarda farkı açamasa da karşılaşmayı 2-1 kazandı. Danimarka'daki 1-1 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşını 2-1 kazanan Galatasaray gruplara adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez gruplarda

Galatasaray, Avrupa'nın futbolda 2 numaralı organizasyonunda grup sistemine geçilmesinin ardından ilk olarak 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 2 sezonda da (2008-2009, 2009-2010) gruplara kalma başarısı gösterdi.

Ayrıca Galatasaray, 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez bir Avrupa kupası organizasyonunda elemeleri geçerek adını gruplara yazdırdı.

Diagne ve Van Aanholt direkleri geçemedi

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin 2, Van Aanholt'un 1 şutu direkten döndü.

Mücadelede istekli görüntüsüyle dikkati çeken 29 yaşındaki santrfor, 32 ve 49. dakikada gole çok yaklaşsa da çektiği şutlarda topu direğe nişanladı. Van Aanholt ise 90+4. dakikada çıkardığı şutta yan direğe takıldı.

Mücadelenin 87. dakikasında yerini Mustafa Muhammed'e bırakan Diagne, taraftardan büyük alkış aldı.

Van Aanholt, golle tanıştı

Galatasaray'ın yeni transferi Patrick Van Aanholt, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Bu sezon Galatasaray'daki 6. resmi maçına çıkan Hollandalı sol bek, 48. dakikada Randers ağlarını sarsarak takımı adına beraberliği sağladı. Bu, Van Aanholt'un sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevinci oldu.

Barış Alper Yılmaz beğeni topladı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, mücadelenin ikinci yarısında gösterdiği performansla alkış aldı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, sağ kanatta etkili ataklarda baş rolü oynadı.

Ayrıca Sofiane Feghouli de orta sahada attığı paslarla Diagne'yi gol pozisyonlarına soktu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay