İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda
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İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda
03.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:55

TBMM Adalet Komisyonunda ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, teklifin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümleri, kanunda düzenlenen yargılama aşamalarının her biri için tebligat yapma zorunluluğunun kaldırılması, ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, ticari defterlerin ibrazı, heyetli mahkemelerin çalışma usulü, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü nakli yoluyla duruşmaların yapılması gibi birçok usul kurumuyla ilgili düzenlemeleri içerdiğini söyledi.

Düzenlemeyle, heyet halinde çalışan ticaret mahkemelerinin daha işlevsel ve etkin hale getirilmesinin amaçlandığını dile getiren Güler, sulh ve asliye hukuk mahkemeleriyle özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin yargı çevresinin, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenebilmesine imkan sağlandığını belirtti.

Bazı tüketici davalarında, dava şartı olarak arabuluculuk müessesesinin getirileceğine işaret eden Güler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun bazı hükümlerinin, uygulandığı süre içinde uygulayıcılar ve doktrin tarafından eleştirildiğini, yargıda daha hızlı bir sürecin sağlanması amacıyla çeşitli görüş ve önerilerin dile getirildiğini hatırlattı.

Mahkeme kararlarında, Yargıtay içtihatlarında, akademisyenler ile uygulayıcıların makale ve eserlerinde dile getirilen bu görüş ve önerilerin, kendileri tarafından değerlendirildiğini, bunlara teklif içinde olabildiğince yer verildiğini kaydeden Güler, "Teklif, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun, hukuk yargılamasına hakim olan ilkeler kapsamında gözden geçirilmesi, yargılamanın daha etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi, uygulayıcıların ve akademisyenlerin dile getirdiği yargılama sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla hazırlandı." dedi.

Güler, son 15 yılda yargıda etkinliğin ve verimliliğin artırılması, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin eksiksiz gerçekleştirilmesini temin etmek için birçok reforma imza atıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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