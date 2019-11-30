İkinci yargı paketi öncesi yerel medya düzenlemeleri gündemde

30.11.2019 08:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 08:27

İz Gazete, İzmir'de üç aydır yayımlanan çiçeği burnunda yerel bir gazete. Halihazırda resmi ilan almadan ayakta kalmaya çalışıyor; zira yerel basın için bekleme süresi üç yıl olarak belirtiliyor.



Halihazırda Adalet Bakanlığı'nda Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında nihai hazırlıkları süren ikinci yargı paketinin resmi ilanlarda yeni bir düzenleme içereceğine dair iddialar karşısında yerel medya ağırlıkta olmak üzere yüzlerce gazetenin kapanması riskine dikkat çekiliyor. Euronews.com'da Görüntüle