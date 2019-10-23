İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 1. yargı paketinin ardından infaz indirimi düzenlemesi için harekete geçti. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeden kimler yararlanacak ve yasa geçerse kaç kişi tahliye edilecek?
Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 1. yargı paketinin ardından infaz indirimi düzenlemesi için harekete geçti.
Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin yılbaşından önce meclise sunulacağı belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle