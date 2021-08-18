İkinci Üniversite Kayıtları
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İkinci Üniversite Kayıtları

İkinci Üniversite Kayıtları
Habermetre - Haberler | Toplum

İkinci üniversite kayıtlarımız devam etmektedir.

İkinci üniversite kayıtlarımız devam etmektedir. Fakültemize hiç bir belge ibraz etmeden e-devlet üzerinden kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. 3 Ekim'e kadar OBS üzerinden ön kaydınızı yaptırıp 31. 08. 2021 - 03. 10. 2021 tarihleri arasında ücret yatırmanız durumunda kesin kaydınız Dekanlığımız tarafından yapılacaktır. Birinci sınıf dersleriniz fakültemiz tarafından otomatik olarak atanacaktır. Eğitim öğretim dönemimiz 4 Ekim'de başlayacak olup atanan derslerinizle ilgili tüm materyallere LMS üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Vize ve yılsonu sınavlarımız akademik takvimde belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılacak, değişiklik olması durumunda web sitemizde duyurulacaktır. Detaylı bilgi için www. ataaof. edu. tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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