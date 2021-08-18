İkinci Teknoloji Festivali Başlıyor

20-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında yarışma başvurularının tamamlanmasıyla birlikte İnegöl'e Türkiye'nin dört bir yanından misafirler akın edecek.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği İnegöl Teknoloji Festivali'nin ikincisi başlıyor

İlkini 2019 yılında düzenlediği ancak 2020 yılında pandemi dolayısıyla yapılamayan Teknoloji Festivali'nin ikincisi, yarışmalar, konserler, kariyer söyleşileri ve proje stant sunumları ile 20-24 Ağustos ayında Nikâh Dairesi önünde yapılacak.

40 İLDEN BEŞBİN YARIŞMACI

13 ayrı kategoride yarışmalar düzenlenecek olan festivalde; Drone Yarışması, Robot Yarışması, Model-Maket Uçak Yarışması, Roket Yarışması, Müzik Yarışması, Crawler Yarışması, Kâğıt Uçak Yarışması, Fikir Kürsüsü Yarışması, Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması, Akıl Oyunları Yarışması, Grafiti Yarışması, Maske Tasarım Yarışması, Sıfır Atık Materyal Tasarımı Yarışması olmak üzere 13 ayrı kategoride yarışmalar yer alıyor. Dört gün sürecek festivalin yarışma başvuruları, 40 il, 50 kurum ve kuruluş, 5.000 yarışmacının katılımıyla tamamlandı.

50 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

Bir önceki festival sonrası hedefi büyüten ve teknolojinin gücünü gençlerle buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi, yarışma ve konserlerden oluşan festival alanını 1500 m2'den 5.000 m2'ye yükseltti. Ayrıca İkinci Teknoloji Festivali kapsamında düzlenen yarışmaların tamamı için 50 bin TL ödül verilecek.

İNEGÖL'DE MUHTEŞEM KONSERLER OLACAK

Festival kapsamında 4 farklı isimden oluşan konserler İnegöllü vatandaşlarla buluşacak. Festival alanı olan Nikah Dairesi önünde yapılacak konserlerde ise 20 Ağustos Cuma Doğukan Manço, 21 Ağustos Cumartesi akşamı Yener Çevik, 22 Ağustos Pazar akşamı Catwork ve 23 Ağustos Pazartesi akşamı da Ekin Uzunlar sahne alacak. Tüm konserler akşam 21.30'da başlayacak.

KARİYER SÖYLEŞİLERİ YAPILACAK

İnegöllü vatandaşları kariyer söyleşileri ile 4 farklı isimle buluşturacak olan Teknoloji Festivalinde, 20 Ağustos akşamı TED-X Konuşmacısı ve Royal Youth Kurucusu Can Gürsu, 21 Ağustos akşamı Gazeteci Yazar Nagehan Alçı, 22 Ağustos akşamı Enerji Daire Başkanlığı Yatırımlar Daire Başkanı Aziz Kömürcü, 23 Ağustos akşamı ise 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz yer alacak. Söyleşiler ise konserler öncesi saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Bültenler