İkinci T-129 ATAK helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının faz-2 konfigürasyona sahip ikinci T-129 ATAK helikopterini envanterine aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, faz-2 konfigürasyona sahip ikinci T-129 ATAK helikopterine ilişkin bilgi verildi.

53'üncü ATAK helikopterinin envantere girdiği belirtilen açıklamada, "Yerli savunma sanayi firmalarımızca milli imkanlarla geliştirilen ATAK faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak radar ikaz alıcı, lazer ikaz alıcı, radyo frekans karıştırıcı sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin