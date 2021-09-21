İkinci Steam Next Fest Etkinliği Ekim Ayı İçin Duyuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İkinci Steam Next Fest Etkinliği Ekim Ayı İçin Duyuruldu

SaveButonu - Haberler | Gamegar
İkinci Steam Next Fest Etkinliği Ekim Ayı İçin Duyuruldu

yeni-steam-next-fest-etkinligi-yuzlerce-oyunun-demosunu-icerecek

Valve, Ekim ayında yeni bir Steam Next Fest etkinliği düzenleyeceğini ve yüzlerce oyunun demosunun oynanabilir olacağını duyurdu.

The post appeared first on .

Valve, Ekim ayında ikinci Steam Next Fest etkinliğini düzenleyeceğini ve yüzlerce oyunun demosunu kullanıcılara sunacağını açıkladı.

İkinci Steam Next Fest etkinliği 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Valve, yayınladığı video ile bu etkinlikte çıkışı yaklaşan "yüzlerce" oyun için ücretsiz demonun oynanabilir olacağını duyurdu. Ayrıca, geliştiricilerle röportajlar ve canlı yayınlar da bu tarihler arasında yapılacak ancak henüz net bir yayın takvimi yok.

Ekim ayının Steam Next Fest etkinliği 1 Ekim'de TSİ 20: 00'da başlayacak. Yayınlanan duyuru videosunda, etkinlik boyunca oynanabilir olarak sunulacak oyunlardan bazıları tease ediliyor. Bunlar arasında Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, Anno: Mutationem, Biwar Legend of Dragon Slayer, Mahokenshi, Inscryption ve uzun süredir yapım aşamasında olan ve merakla beklenen Tunic yer alıyor. Bir önceki Steam Next Fest etkinliği göz önüne alındığında, birçok türden büyük ve küçük çaplı oyuna ait demonun bu etkinlikte de yer alması bekleniyor.

Call of Duty: Vanguard Beta Sürümü Hilecilerle Doldu

İlk Steam Next Fest etkinliği bu yılın Haziran ayında düzenlemişti. Burada yaklaşık 700 oyuna ait demo oynanabilir olarak yer almıştı. Valve, Steam Next Fest'ten önce de farklı isimlerle benzer etkinliklere imza atmıştı. Her yıl düzenlenen büyük oyun ödülü etkinliği The Game Awards 2019'da başlayarak bağımsız yapım oyunları ön plana çıkaran birden fazla dönemsel etkinlik gerçekleşmiş ve en son bu yılın Haziran ayındaki Steam Next Fest ile kalıcı ismini almıştı.

Ekim ayı Steam Next Fest etkinliği için yayınlanan duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

The post İkinci Steam Next Fest Etkinliği Ekim Ayı İçin Duyuruldu appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım
Magazin Cansu Dere Düm Tek Tek İrem Derici Demet Özdemir
Spor Marcao Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İkinci Steam Next Fest Etkinliği Ekim Ayı İçin Duyuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 19:38:19. #1.17#