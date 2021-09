İkinci Steam Next Fest Etkinliği Ekim Ayı İçin Duyuruldu

Valve, Ekim ayında ikinci Steam Next Fest etkinliğini düzenleyeceğini ve yüzlerce oyunun demosunu kullanıcılara sunacağını açıkladı.

İkinci Steam Next Fest etkinliği 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Valve, yayınladığı video ile bu etkinlikte çıkışı yaklaşan "yüzlerce" oyun için ücretsiz demonun oynanabilir olacağını duyurdu. Ayrıca, geliştiricilerle röportajlar ve canlı yayınlar da bu tarihler arasında yapılacak ancak henüz net bir yayın takvimi yok.

Ekim ayının Steam Next Fest etkinliği 1 Ekim'de TSİ 20: 00'da başlayacak. Yayınlanan duyuru videosunda, etkinlik boyunca oynanabilir olarak sunulacak oyunlardan bazıları tease ediliyor. Bunlar arasında Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, Anno: Mutationem, Biwar Legend of Dragon Slayer, Mahokenshi, Inscryption ve uzun süredir yapım aşamasında olan ve merakla beklenen Tunic yer alıyor. Bir önceki Steam Next Fest etkinliği göz önüne alındığında, birçok türden büyük ve küçük çaplı oyuna ait demonun bu etkinlikte de yer alması bekleniyor.

İlk Steam Next Fest etkinliği bu yılın Haziran ayında düzenlemişti. Burada yaklaşık 700 oyuna ait demo oynanabilir olarak yer almıştı. Valve, Steam Next Fest'ten önce de farklı isimlerle benzer etkinliklere imza atmıştı. Her yıl düzenlenen büyük oyun ödülü etkinliği The Game Awards 2019'da başlayarak bağımsız yapım oyunları ön plana çıkaran birden fazla dönemsel etkinlik gerçekleşmiş ve en son bu yılın Haziran ayındaki Steam Next Fest ile kalıcı ismini almıştı.

Ekim ayı Steam Next Fest etkinliği için yayınlanan duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

