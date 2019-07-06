İkinci Sondaj Gemimiz 'Yavuz', İlk Sondajına Yakında Başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz hafta Gebze'den yolcu edilen sondaj gemimiz "Yavuz" ile ilgili demeçler verdi. Dönmez, "Şu anda geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız." dedi.

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi konumunda olan Yavuz, 2-3 aylık bir programla beraber KKTC deniz sınırları içerisinde bulunan Karpaz'da ilk sondajına başlayacak. Dönmez, bu işin kendisinin bilinmezlikle dolu olduğunu belirtirken ellerinden gelen her çalışmanın en ince ayrıntısına kadar yapıldığını söyledi.

Konumun ciddi analizler yapılarak seçildiğini, fakat sondaj işlemi başlamadan kesin bir şey söylemenin doğru olmadığını belirten Dönmez, "Ümit ediyoruz ki sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız" sözlerini kullandı.

Konuşmasına Çin ile olan ilişkilerden devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çin'e ciddi maden ihraç edildiğini; enerji alanında Çin'le beraber önemli atılımlar yapıldığını ve nükleer enerjide birlikte çalışıldığını belirtti.

Bu yıl Osaka, Japonya'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde de enerjinin ve iklimin değişmeyen konu olarak konuşulduğunu sözlerine ekleyen Bakan, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile daha önceden de birlikte çalışıldığını vurguladı.

Fatih Dönmez; yenilenebilir enerji önde olmak üzere, verimlilik, yerli kömür - temiz kömür teknolojisi ve ekonominin bunlarla kalkındırılması konusunun zirvede konuşulduğunu söylerken Japonya'yla olan ilişkilerin devam edeceğini belirtip sözlerine son verdi.