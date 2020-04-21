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İstanbul, Ekonomi, Güncel

İkinci sokağa çıkma yasağında sepeti atıştırmalıklar doldurdu

Trendbox'ın İstanbul'da 1.000'den fazla noktadan aldığı veriye göre, 17 Nisan'da ekmek en çok satılanlar listesine girmezken su ve süt alışverişinde de 10 Nisan'a göre düşüş yaşandı.

21.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:30
İkinci sokağa çıkma yasağında sepeti atıştırmalıklar doldurdu

10 Nisan akşamı saat 22.00'da duyurulan ilk sokağa çıkma yasağı ile, en çok alınan ürünler ekmek, su ve süt olmuştu. İstanbullular bu kez yasak öncesi son günde atıştırmalık ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Perakende sektörünün ölçümlenemeyen en büyük alanı olan bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak kaydederek trendleri analiz eden Trendbox, İstanbul'da 1000'den fazla noktadan aldığı verilerle, son iki hafta sonu yaşanan sokağa çıkma yasakları öncesi yapılan satışların analizini gerçekleştirdi. Trendbox'ın analizinde ikinci sokağa çıkma yasağının önden duyurulması nedeniyle alışverişlerin tüm haftaya yayıldığı görüldü. İstanbullular, ikinci sokağa çıkma yasağı öncesi son gün olan 17 Nisan'da en yoğun alışverişi 18:00-20:00 saatleri arasında gerçekleştirdi.

Atıştırmalıklar torbaya girdi

Trendbox'un elde ettiği verilere göre, ilk sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 10 Nisan akşamı saat 22.00- 24.00 arasında yaşanan alışveriş izdihamı, 17 Nisan akşamı aynı saatlerde yerini sakinliğe bıraktı. 10 Nisan akşamı en çok tercih edilen ürünler ekmek, su, süt, makarna gibi temel gıdalardan oluşurken, ikinci sokağa çıkma yasağının son günü 17 Nisan'da ise bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş gibi atıştırmalıklar oldu. 17 Nisan akşamı yapılan alışverişlerde en fazla artış dondurmada görülürken, 10 Nisan'da talep gören ürünler arasında yer alan un, bu kez tercih edilmedi.

10 Nisan akşamı yapılan alışverişlerin %80'inde çoklu ve büyük paketler, 1 ya da 2,5 litre gibi büyük boy ürünler tercih edilirken, 17 Nisan akşamı ise bu oran %55 seviyelerinde kaldı. Trendbox'un analiz ettiği alışveriş trendlerine göre ikinci sokağa çıkma yasağının erken açıklanması sebebiyle alışveriş tüm haftaya yayıldı. Hafta boyunca temel gıda alışverişi yapılırken son gün 17 Nisan'da daha çok atıştırmalık ürünler vatandaşın torbasına girdi.

Koronavirüs Sürecinde Alışveriş Eğilimleri

Trendbox'a göre, koronavirüs vakasının Türkiye'de açıklandığı ilk gün olan 11 Mart itibarıyla bakkallardan sırasıyla en çok kolonya, el temizleyici, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünleriyle un, makarna, konserve balık, hazır çorba gibi uzun süre dayanabilecek ve daha çok evde yapılabilecek, bağışıklığı arttırıcı gıdalar satın alındı.

Sosyal mesafenin önemiyle evde kalmaya başlanan dönemde ilk günler alınan temizlik malzemeleri yerini evde geçen vakte eşlik edecek ürünlere bıraktı. Mart ayının son haftası ev yapımı ekmek, kek, pastalar için maya ve un alınırken bu iki ürünü takiben en çok satın alınan kondom ve soda oldu.

Nisan ayının ilk haftasında maya ve un en çok alışveriş yapılan ürünler olurken alışveriş trendine turşu, sirke, cips ve soslar eklendi. Bu süreçte göze çarpan diğer bir veri de kolonya, el dezenfektanları, makarna ve tuvalet kağıdı kategorilerinde düşüş yaşanması oldu.

Kaynak: Bültenler

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