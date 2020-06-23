"İkinci Şansım Gastronomi Projesi" ile eski hükümlülere, Türk ve dünya mutfağı öğretilecek
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"İkinci Şansım Gastronomi Projesi" ile eski hükümlülere, Türk ve dünya mutfağı öğretilecek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerince hazırlanan "İkinci Şansım Gastronomi Projesi kapamında eski hükümlülere dünya ve Türk mutfaklarının yanı sıra Niğde mutfağına özgü yemeklerin eğitimleri verilecek.

23.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:27

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerince hazırlanan "İkinci Şansım Gastronomi Projesi kapamında eski hükümlülere dünya ve Türk mutfaklarının yanı sıra Niğde mutfağına özgü yemeklerin eğitimleri verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Konya Ovası Projesi (KOP) Sosyal Gelişim Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen projenin yürütücülüğünü Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Betül Çetin, yardımcılığını ise Adalet Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Bahadır Metin yapacak.

Projeyle Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı bünyesinde bulunan 240 metrekarelik kapalı alanda kurulacak mutfakta, 40 eski hükümlüye dünya ve Türk mutfaklarının yanı sıra Niğde mutfağı ve yöresel ürünlerinin eğitiminin verilmesi planlanıyor.

Dezavantajlı gruplardan olan eski hükümlüleri, mesleki açıdan tecrübelendirici ve nitelik kazandırıcı eğitimlere yönlendirilmesi hedeflenen projenin devamında, diğer dezavantajlı gruplar da nitelikli iş gücü eğitim sürecine dahil edilecek.

Aktif iş gücü piyasasında yer alamayan veya yer alsa dahi kayıt dışı olarak istihdam edilen eski hükümlülere, yenilikçi ve modern yöntemlerle mesleki yeterlilik kazandırılarak kayıtlı istihdam edilebilirlikleri artırılacak. Projede, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yer alacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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