İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den yaptırım çağrısı

28.08.2019 09:46

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkileri Komitesi, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili ikinci etap teslimata başlanmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptırım çağrısında bulundu.

Komitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Trump, ABD yasalalarının gerektirdiği gibi Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle yaptırım uygulamalısınız. Türkiye'nin çıkarı için en iyisi ABD ile ortaklıktır, Kremlin'le değil" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin ikinci sevkiyatı Salı günü başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü sıralarda hava savunma sisteminin parçalarını taşıyan Rus kargo uçağı Ankara'ya inmişti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na intikaline başlandığı belirtilmiş, sevkiyatın yaklaşık bir ay süreceği kaydedilmişti. Açıklamaya göre, S-400'lerin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmıştı.

ABD'de yasalar, Rus ordusyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına imkan veriyor. Washington yönetimi söz konusu kararını İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımların temelini oluşturan, "Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası"na (CAATSA) dayandırması gerekiyor. ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye ortakları arasında olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

Kaynak: Deutsche Welle