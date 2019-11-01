İkinci Rus askeri heyeti bugün geliyor

01.11.2019 12:06

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı."

(İHA)

Kaynak: İHA