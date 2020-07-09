İkinci patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi, Taşkısığı mevkisinde meydana gelen ve 3 askerin şehit olduğu 11 askerin yaralandığı alan havadan görüntülendi.
09.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:30
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi, Taşkısığı mevkisinde meydana gelen ve 3 askerin şehit olduğu 11 askerin yaralandığı alan havadan görüntülendi.
Hendek ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamadan geriye kalan mühimmatın kontrollü bir şekilde patlatılmak için getirildiği esnada yaşanan patlamada 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. Adapazarı ilçesi, Taşkısığı mevkisindeki o alan havadan görüntülendi. Görüntülerde ekiplerinin incelemenin devam ettiği görüldü.
(Mustafa Özdemir/İHA)
Kaynak: İHA