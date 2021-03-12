İkinci Palu Ailesi vakası nedir? Müge Anlı'nın ikinci Palu Ailesi vakası dediği Abdurrahman Çığ olayı

İkinci Palu Ailesi vakası nedir? Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri de Abdurrahman Çığ ve ailesinin olayı oluyor. Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Abdurrahman Çığ konusu ele alınıyor. Müge Anlı'nın ikinci Palu Ailesi vakası dediği Abdurrahman Çığ olayına dair detayları sizler için derledik.

Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri Abdurrahman Çığ oldu. İkinci Palu Ailesi vakası nedir? Müge Anlı'ya çıkan Abdurrahman Çığ kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın ikinci Palu Ailesi vakası dediği Abdurrahman Çığ olayı hakkında detaylar...

MÜGE ANLI İKİNCİ PALU AİLESİ VAKASI

Abrdurrahman Çığ, Müge Anlı'ya çıkarak eniştesinden şikayetçi oldu. Eniştesinin evlendirme vaadiyle ilk 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da söyledi.

Yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın programında akıllara durgunluk veren bir konu işlenmeye başlandı. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu.

ORMANA GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİ

Eniştesinin evlendirme vaadiyle ilk 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da söyledi. Çığ'ın ormanda çekilmiş çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurduğu öğrenildi.

ENİŞTENİN İLK VUKUAATI DA DEĞİL

Hakkında tecavüz ve dolandırıcılık suçlaması bulunan enişte İsa'nın 2019 yılında ölümle sonuçlanan bir vukuatının da olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, İsa'nın yaptığı peynirleri yiyen 9 kişi sağlık sorunları yaşadı 1 kişi de yaşamını yitirdi.

KISMETİN BAĞLANMIŞ DİYE KANDIRIP PARASINI ALDILAR

Eşinin kardeşine işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği iddia edilen İsa Akman'ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği söylendi. Öte yandan eniştenin Abdurrahman Çığ'ı işbirliği yaptığı Afyon'daki bir hocaya da götürdüğü söylendi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon'da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.