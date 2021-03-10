İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var

Korona verilerinde korkutan artış! Vakalar uzun süre sonra ilk defa bu seviyeyi gördü

İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 deniz karakol uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi vatanda milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN