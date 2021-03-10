İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
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İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

10.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:23
İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 deniz karakol uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 deniz karakol uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi vatanda milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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