İkinci 'kırmızı kod' uyarısı alan Antalya'dan şaşırtan görüntüler - Haberler
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İkinci 'kırmızı kod' uyarısı alan Antalya'dan şaşırtan görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | Güncel

İkinci 'kırmızı kod' uyarısı alan Antalya'dan şaşırtan görüntüler Fırtınadan etkilenen işletmelerde, onarım çalışması başladı Yağış ve rüzgarın olmadığını gören vatandaşlar sahile akın etti, dalgaları arkalarına alıp bol bol öz çekim yaptı.

ANTALYA (İHA) - İkinci 'kırmızı kod' uyarısı alan Antalya'dan şaşırtan görüntüler

Fırtınadan etkilenen işletmelerde, onarım çalışması başladı

Yağış ve rüzgarın olmadığını gören vatandaşlar sahile akın etti, dalgaları arkalarına alıp bol bol öz çekim yaptı.

Kent merkezinde nem oranı yüzde 99, rüzgarın saatteki hızı ise saatte 3 kilometre olarak ölçüldü

ANTALYA - İkinci kez 'Kırmızı Kod' uyarısının verildiği Antalya'da, kent merkezinde yağışı ve rüzgarın olmadığını gören vatandaşlar sahile geldi. Vatandaşlar, dev dalgaları arkalarına alıp öz çekim yaparken, turistler de spor yapmayı tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde ikinci kez 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'da, ilçelerde yağışlar devam ederken, kent merkezi güne sakin girdi. Hava sıcaklığının 13, nem oranın ise yüzde 99 ölçüldüğü kentte, rüzgarın saatteki hızı 3 kilometre olarak ölçüldü. Sabah saatlerinden itibaren havanın yağış ve rüzgarsız seyrettiği kent merkezinde, vatandaşlar ve turistler sahil bantlarına akın etti. Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar, kıyıya vuran dev dalgaları arkalarına alıp öz çekim yaptı, bazıları da suya ayaklarını sokarak sahilde yürüdü. Turistler ve bazı vatandaşlar da spor yapmayı tercih etti.

Dün etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından belediye ekipleri, sahilde zarar gören bölgelerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı. Yine fırtınadan etkilenen bazı işletmelerde de, onarım çalışmasının yapıldığı görüldü.

Polis ekipleri de, olumsuzluklara karşın sahil bandında sık sık devriye attı.

İkinci 'kırmızı kod' uyarısı alan Antalya'dan şaşırtan görüntüler

İkinci 'kırmızı kod' uyarısı alan Antalya'dan şaşırtan görüntüler

İkinci 'kırmızı kod' uyarısı alan Antalya'dan şaşırtan görüntüler

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İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri

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