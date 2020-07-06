İkinci kez şampiyon olan TİM, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
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İkinci kez şampiyon olan TİM, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik" projesiyle Avrupa Komisyonu tarafından girişimciliğin ve KOBİ'lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel, yerel düzeydeki iyi uygulamaların ödüllendirildiği Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri...

İkinci kez şampiyon olan TİM, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
06.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:04

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik" projesiyle Avrupa Komisyonu tarafından girişimciliğin ve KOBİ'lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel, yerel düzeydeki iyi uygulamaların ödüllendirildiği Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (EEPA) kapsamında "Ulusal Şampiyon" seçilerek Türkiye'yi Avrupa Komisyonu'nda temsil etmeye hak kazandı.

TİM açıklamasına göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM'in girişimcilik ve inovasyon alanındaki çalışmaları ödül almaya devam ediyor.

Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesi olan ve dünya çapında başarılar kazanmış projeleri/takımları destekleyen "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik" projesi, inovasyon ve girişimcilik alanlarında en önemli uluslararası platformlardan biri olan 2020 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'nde (EEPA) Türkiye'yi temsil edecek.

Altı kategoride gerçekleştirilecek olan EEPA'a bu yıl "Girişimcilik yeteneklerine yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar" kategorisinde başvuru yapıldı.

TİM, geçen yıl da İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi çatısı altında yürüttüğü "TİM-TEB Girişim Evleri" projesi ile ulusal şampiyonluğun ardından, 25-27 Kasım tarihlerinde Finlandiya-Helsinki'de düzenlenen "SME Assembly 2019" etkinlikleri kapsamındaki "Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödül Töreni"nde 29 farklı ülkenin, 290 ulusal irtibat noktasından katılan projeler arasından özel ödüle layık görüldü.

"Projelerimiz ve yeni girişimcilerimiz hız kesmeden devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, "AB ülkelerinin politika yapıcı ve kanaat önderleri başta olmak üzere girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarının yer aldığı EEPA Ödülleri'nde ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırdık. İki yıl art arda gelen uluslararası başarıların devam etmesi adına TİM İnovasyon Komitemizin çalışmaları ile projelerimiz ve yeni girişimcilerimiz hız kesmeden devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Lise öğrencilerine inovasyon bilincini aşılanıyor"

Öte yandan açıklamaya göre, TİM, "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik" projesi ile lise öğrencilerine inovasyon bilincini aşılayarak inovasyon, bilim ve teknolojinin gücüyle yoğrulmuş yenilikçi, katma değeri yüksek projeler geliştirmesi ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'nin başarıyla temsil etmesi hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, Mart 2019'dan bu yana Türkiye'nin 32 farklı ilindeki toplam 207 lisede 9 bin 824 öğrenciye İnovaTİM'li eğitmenlerle birlikte Endüstri 4.0, IoT, inovasyon, bilgi çağı ekonomisi, girişimcilik, ihracat ve yapay zeka konu başlıklarında 10 hafta süren eğitimler verildi. Üniversite hayatı ve eğitim bölümleri hakkında mentorluk yapıldı.

Eğitimlerin ardından 2020 yılı itibari ile verilecek robotik eğitimlerinde görüntü işleme başlığının içeriğinde kullanılmak üzere renklere göre ileri-geri hareket etme, nesneleri ayırt ederek tanımlama ve engelle karşılaştığında durarak yön değiştirme görevlerini gerçekleştiren bir robot geliştirildi. Öğrenciler aldıkları eğitimler sonucunda takım oluşturup proje geliştirerek ulusal/uluslararası yarışmalarda hem okullarını hem de Türkiye'yi temsil etti. Erzurum Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erzurum genelinde düzenlenen robotik yarışmasında ikinci olurken, İnovaTİM lise proje takımı Sneaky Snakes, Türkiye Bosphorus Regional yarışmasını birinci bitirerek Türkiye şampiyonu oldu, dünya şampiyonasına katılarak en iyi otonom görev yapan robot ve en iyi mentor ödüllerini kazandı. Sneaky Snakes takımı ayrıca bölgesel yarışmada 26 ödülden en değerli 3 ödülü temsil eden "Blue Banner" bayraklarından ikisini kazandı.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (EEPA) Hakkında

Avrupa Komisyonu'nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen EEPA yarışmasında Girişimciliğin ve KOBİ'lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar, ödüllendiriliyor. Yarışmaya AB üyesi ülkeler ile COSME Programındaki İzlanda, Sırbistan ve Türkiye katılıyor. Ödül programına, Avrupa düzeyinde, 10 binden fazla yeni işletmenin kurulmasını destekleyen binlerce proje başvuruyor.

Kaynak: AA

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