İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Ahmet Nur Çebi iyileşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Ahmet Nur Çebi iyileşti

11.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:48
İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Ahmet Nur Çebi iyileşti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılın son günlerinde ikinci kez yeni tip koronavirüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da Kovid-19 testinin negatife döndüğü aktarıldı.

Öte yandan futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti ve idari personeline uygulanan Kovid-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Ömer Çelik Mike Pence Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Tolga Ciğerci Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Ahmet Nur Çebi iyileşti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 18:51:07. #1.15#
title