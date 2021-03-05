İkinci kez koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu son durumunu anlattı

, hastanedeki odasından video bağlantıyla açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tutluoğlu, "İkinci enfeksiyonları biliyorduk ama çok az olduğunu biliyorduk. Aslında yakın zaman için geçerli bu. Bir çalışmada yüzde 1.5 çıkmıştı. Diyelim ki; enfeksiyon geçirdiniz 3-4 ay sonra yakalanma şansı yüzde 1.5 çıkmıştı. Hadi bilemediniz buna yüzde 5 deyin. Enfeksiyonu geçirenlerin yüzde 5 ile 7'sinde kanlarında yeterli antikor oluşmuyor. Dolayısıyla bunlar yakın zaman içerisinde bir enfeksiyon daha geçirebiliyor. Bende bu durum farklı. Bu antikorlar oluşmasına ve uzun zaman yüksek devam etmesine rağmen 1 seneye yakın bir zaman geçti ve 2 sene sonra bunu geçirdim. Hala geçiriyorum, enfeksiyon hala devam ediyor. Bu süreç içerisinde ilk enfeksiyonu çok ağır geçirmiştim. Çok yüksek miktarlarda, çok yüksek sayıda kovid hastasıyla zaman geçirdim. Günün büyük bir kısmını geçirdim. Çünkü çok sayıda hasta olduğu için günde 15 saat kovidli hastalarla zaman geçirdim. Aslında ben bu sürenin benim için ikinci doz aşı gibi olacağını düşünüyordum. Hastalarla sürekli beraber olmak, mikropla sürekli karşılaşmam, tabi ki koruma önlemlerini alıyoruz ama o kadar yoğun maruziyet oluyor ki koruma önlemlerinde mutlaka kaçaklar oluyordur. Sanki tekrar bir aşı gibi olur diye düşünüyordum ama antikor düzeylerinde oldukça yeterliydi. Ama burada bir spesifik olarak baktığımız bir antikor var" dedi.

"TEDAVİM DEVAM EDİYOR, 4-5 GÜN DAHA ÖNÜMÜZDE DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN BİR SÜRE VAR"

Tutluoğlu, aşı yaptırmayı düşündüğünü belirterek, "Çünkü hastalığı geçirenlerin tek doz yaptırması yeterli oluyor. Fakat buna bir zaman kalmadı virüsle tekrar enfekte oldum. Normalde başlangıçta bir nezle grip gibi olan şikayetler söz konusuydu. Birkaç gün uzayınca, geçmeyince sürekli kovid hastalarıyla da beraber olduğum için test yaptırdım pozitif çıktı. Ben çok ağır bir süreç yaşadığım için hastaneye yattım. Hastanede tedavimi sürdürüyorum Salı gününden bu yana. İlk başta çok halsizlik oldu. Yaşayanların bilebileceği bir halsizlik var. Dünyadan kopuyorsunuz. Dünya bulanık şeyin arkasında gibi oluyor. Halsizlikleri yine yaşamaya başladım ama tedavide yaptığımız değişikliklerle dünden beri bir toparlanma süreci oldu. Biraz daha iyiyim şu anda. Tedavim devam ediyor. 4-5 gün daha önümüzde dikkat etmemiz gereken bir süre var" diye konuştu.Prof. Dr. Tutluoğlu, kendi durumunda çıkarılacak dersler olduğunu belirterek, "Doğal olarak bu enfeksiyonu geçirmek en önemli bağışıklama yani aşıda yaptığımızdan çok daha değerli bir bağışıklamadır. Doğal antikor aşı ile elde edilen antikordan daha değerlidir. Öyle olmasına rağmen demek ki belli bir süre sonra artık yetersiz hale geliyor" ifadelerini kullandı.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı