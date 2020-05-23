İkinci kez dolandırılmak üzereyken banka görevlilerinin şüphesiyle kurtuldu
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İkinci kez dolandırılmak üzereyken banka görevlilerinin şüphesiyle kurtuldu

MERSİN'in Silifke ilçesinde daha önce 9 çeyrek, 2 yarım ve bir tam altın dolandırılan A.D.G.?ye (72), ulaşan dolandırıcılar, kendilerini savcı, polis olarak tanıtıp bu kez Paralarını yatırdığın bankanın müdürü FETÖ'cü çıktı diyerek dolandırmak istedi.

İkinci kez dolandırılmak üzereyken banka görevlilerinin şüphesiyle kurtuldu
23.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:55

MERSİN'in Silifke ilçesinde daha önce 9 çeyrek, 2 yarım ve bir tam altın dolandırılan A.D.G.?ye (72), ulaşan dolandırıcılar, kendilerini savcı, polis olarak tanıtıp bu kez Paralarını yatırdığın bankanın müdürü FETÖ'cü çıktı diyerek dolandırmak istedi. Banka görevlilerinin bildirmesiyle operasyon düzenleyen polis, paraları teslim almaya gelen bir şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve bir süre önce memleketi Silifke'ye kesin dönüş yaparak yerleşen A.D.G., yurt dışında yaptığı birikimi özel bir bankaya yatırdı. İddiaya göre, yaşlı kadının yüklü miktarda parası olduğunu tespit eden iki şüpheli, bir süre önce cep telefonuyla ulaşıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. A.D.G., dolandırıcılara yüklü miktarda para, 9 çeyrek, 2 yarım ve bir tam altını kendi eliyle teslim etti. Yaşlı kadının mal varlığını takip eden dolandırıcılar aradan zaman geçtikten sonra tekrar telefonla ulaşıp, ?Paranızın bulunduğu bankanın müdürü FETÖ üyesi. O yüzden paranızı oradan çekin ve bize getirin. Banka müdürlerine operasyon yapacağız? dedi. Bunun üzerine yaşlı kadın bankaya giderek parayı çekmek istediğini söyledi.BANKA GÖREVLİLERİ ANLADI

Bankadaki parasını çekmeye gelen A.D.G'nin telaşlı davrandığını fark eden banka görevlileri durumu polise bildirdi. Polis, yaşlı kadının parayı çekmesi ve şüphelilerle buluşması için plan yaptı. A.D.G., bankadan çektiği 45 bin euro ile birlikte şüpheli H.Ö. ve diğer şüpheli ile buluşmak için Erdemli Devlet Hastanesi yakınlarına geldi. Polis, yaşlı kadının parayı H.Ö.?ye teslim ettiği sırada suçüstü yaparak H.Ö.'yü gözaltına aldı. Buluşma noktasına uzak bir yerde gizlenen ismi öğrenilemeyen diğer şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı. H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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