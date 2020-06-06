İkinci kez depremin sarstığı Pütürge'de halk tedirgin
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İkinci kez depremin sarstığı Pütürge'de halk tedirgin

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin travmalarını henüz yeni atlatan Malatya, Perşembe gecesi yaşanan 5,0 şiddetindeki depremle yeniden sarsıldı.

İkinci kez depremin sarstığı Pütürge'de halk tedirgin
06.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:15

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin travmalarını henüz yeni atlatan Malatya, Perşembe gecesi yaşanan 5,0 şiddetindeki depremle yeniden sarsıldı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde 20'e yakın evde ağır hasar oluşurken, depremin merkez üssü olan Pütürge ilçesinde halk geceyi sokakta geçiriyor.

6 ay önce yaşanan depremde ev fazla hasar gören ilçelerden biri olan Malatya'nın Pütürge ilçesi, 5 Haziran Perşembe akşam 21.06 civarı meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle yeniden sarsıldı. Depremin yaralarının sarılmaya devam edildiği ilçede, yaşanan yeni depremle birlikte vatandaşlar kendilerini sokağa attılar. Ocak ayında yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden çok daha fazla sarsıntıyı şiddetli olarak yaşadıklarını anlatan Pütürgeliler, tedirgin oldukları için gececi arabalarında ve sokakta geçiriyor.

Depremin ardından ilçeye gelen Türk Kızılayı ekipleri, dışarıda bekleyen vatandaşlara ikramda bulunurken, İlçe Kaymakamı Recep Aydın'da ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. AFAD ve polis ekipleri de ilçe merkezinde tedbir alırken, vatandaşlar da deprem anında yaşadıklarını anlattılar.

Sivrice depreminden daha kötü sallandıklarını ifade eden vatandaşlar, can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu söylediler. İlçe merkezinde birçok işyeri ve evde yeni deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu da gözlemlenirken, güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntüler ise yaşanan paniği gözler önüne seriyor.

Bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarında, deprem ile birlikte işyerlerinde bulunan vatandaşların panikle dışarı kaçtıkları yansıyor.

Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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