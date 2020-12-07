İkinci kez alkollü halde motosiklet ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti
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İkinci kez alkollü halde motosiklet ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti

07.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:29
İkinci kez alkollü halde motosiklet ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti

KARAMAN'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletiyle kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü Enes T.'nin ikinci kez sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, ehliyetsiz ve alkollü olarak motosiklet kullandığı ortaya çıktı.

KARAMAN'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletiyle kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü Enes T.'nin ikinci kez sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, ehliyetsiz ve alkollü olarak motosiklet kullandığı ortaya çıktı. Enes T.'ye toplam 8 bin 620 lira para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi. Enes T. 'ye 22 Kasım akşamı da 7 bin 271 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Olay,  saat 01.10 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, 70 AAD 585 plakalı motosikleti durdurup, sürücüsünün sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup, olmadığını kontrol etmek istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda motosiklet durduruldu. Sürücünün yapılan kimlik kontrolünde ise 22 Kasım günü aynı şekilde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, ehliyetsiz ve alkollü olarak motosiklet kullanan Enes T. olduğu ortaya çıktı. 1.48 promil alkollü olan Enes T.'ye 'Dur ihtarına uymamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, maske takmamak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak' suçlarından toplam 8 bin 620 lira ceza uygulandı. Motosiklet trafikten men edildi.

DAHA ÖNCEDE 7 BİN 271 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI 

Enes T.'nin, 22 Kasım gecesi, yine polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken park halindeki bir kamyona çarpması sonucu yakalandığı 7 bin 271 lira ceza uygulandığı öğrenildi. Motosikleti trafikten men edilen Enes T.'nin ikinci kez yakalandığında ise başkasına ait motosiklet kullandığı saptandı. Olay anında Enes T.'nin yanında bulunan arkadaşı Arife G.'ye de 'Sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçundan 3 bin 150 lira ceza uygulandı. 

  


İkinci kez alkollü halde motosiklet ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti
İkinci kez alkollü halde motosiklet ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti
İkinci kez alkollü halde motosiklet ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti
İkinci kez alkollü halde motosiklet ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti
İkinci kez alkollü halde motosiklet ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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