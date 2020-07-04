İkinci kattan düşen minik Siraç hayatını kaybetti Karabük'te ikinci kattan düşmesi sonucu ağır yalanan 5 yaşındaki Siraç Kaplan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karabük'te ikinci kattan düşmesi sonucu ağır yalanan 5 yaşındaki Siraç Kaplan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay iki gün önce Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 102. Sokak'ta meydana geldi. Down Sendromlu olduğu öğrenilen Siraç Kaplan (5) isimli çocuk ikinci katta bulunan evlerinin penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü gören annenin çığlığını duyan vatandaşlar minik Kaplan'ı sağlık kuruluşuna getirdi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minik Kaplan'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Mahallesi Aile Mezarlığı'na defnedildi. Kaplan ailesinin, 5 gün önce İstanbul'dan Karabük'e geldiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA