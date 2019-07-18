İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı

İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, tırmandığı binanın ikinci katından düşen kedi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından havada yakalanarak kurtarıldı.

İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı


GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, tırmandığı binanın ikinci katından düşen kedi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından havada yakalanarak kurtarıldı.
Nizip Belediyesi'ne ait otopark binasına tırmanan yavru kedi, ikinci katta mahsur kaldı. Kedinin düşme ihtimali olduğunu fark eden bir vatandaş beklemeye başladı. Kısa süre sonra gücü tükenen kedi, kendini boşluğa bıraktı. Adı açıklanmayan vatandaş da çöp konteynerinden aldığı koli ile yavru kediyi, yere düşmeden yakaladı. Kedi can havliyle kaçarak, kayıplara karştı.
O anlar kameraya yansıdı.

- Gaziantep
Kaynak: DHA
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