İkinci kattaki evinin penceresinden düşüp öldü
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İkinci kattaki evinin penceresinden düşüp öldü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, dengesini kaybederek ikinci kattaki evinin penceresinden düşen Yahya Oruç (66), hayatını kaybetti.

21.11.2019 21:55 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:55
İkinci kattaki evinin penceresinden düşüp öldü

HATAY'ın ilçesinde, dengesini kaybederek ikinci kattaki evinin penceresinden düşen Yahya Oruç (66), hayatını kaybetti. 

Samandağ ilçesi 'nde oturan Yahya Oruç, iddiaya göre dün öğle saatlerinde ikinci kattaki evinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek bahçeye düştü. Oruç, durumu fark eden yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Oruç, hayatını kaybetti. Oruç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kaynak: DHA
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