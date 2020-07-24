İkinci kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü
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İkinci kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü

ANTALYA'da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Erkan Ö. (38), ikinci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti.

İkinci kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü
24.07.2020 01:16 | Son Güncelleme: 24.07.2020 01:19

ANTALYA'da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Erkan Ö. (38), ikinci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4833 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Annesiyle beraber yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Erkan Ö., hava almak için balkona çıktı. İddiaya göre bir anda dengesini kaybeden Erkan Ö., ikinci kattan beton zemine düştü. Sesleri duyan anne Fidan Ö., balkona çıkınca yerde oğlunu gördü. Fidan Ö., durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erkan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğlunun ölüm haberini alan Fidan Ö.'yü, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erkan Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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