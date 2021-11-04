- İkinci Karabağ Savaşı'nda Gence'ye füzenin düştüğü alan müze olarak saklanacak

GENCE - İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Azerbaycan Gence şehrinde inşaat ve onarım çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da Ermeni terörünün izlerinin korunmasına karar verildi. Bu kapsamda füzenin düştüğü alanlardan biri açık hava müzesi gibi korunacak.

Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren İkinci Karabağ Savaş'ı sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin füzeli saldırılarından harabeye dönen sivillerin yaşadığı evlerde inşaat çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor. İnşaat ve onarım çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da Ermeni terörünün izlerinin korunmasına karar verildi. Bu kapsamda füzenin düştüğü alanlardan biri açık hava müzesi gibi korunacak.

Gence'de 3 bin 200 bina onarıldı

Ermenistan silahlı güçlerinin füzeli saldırıları sonucunda Gence şehrinde 3 bin 800'den fazla ev, konut, mağazalar ve kamu binaları kısmen hasar gördü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, yaklaşık 3 bin 200 bina onarıldı, 12 ev yeniden inşa edildi ve tamamlama çalışmaları yapılıyor. Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komisyonu denetiminde yürütülen bu çalışmalar kapsamında, 22 konut inşa ediliyor ve 500'den fazla binada onarım çalışmaları ise halen devam ediyor.

Ermenilerin saldırılarında 13 binden fazla bina hasar gördü

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'ında Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşkeleri saldırılara maruz kaldı. Bu saldırılar sonucunda Azerbaycan'ın 11 ilinde 13 binden fazla bina hasar gördü. Hasar gören binaların 12 binden fazlasında yapım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

"Gence'de Füzenin düştüğü alan müze gibi korunacak"

Ermenistan silahlı güçleri, 11 Ekim'de 4. kez Gence'ye düzenlediği füzeli saldırıda harabeye dönen alan müze olarak korunacak. Sivil vatandaşların yaşadığı evlerin üzerine düşen füzenin patlaması sonucunda küçük çocuklar da dahil olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş ve 40'tan fazla kişi yaralanmıştı. 11 Ekim'de füzenin düştüğü alana yakın bir yerde oturan sakinler verilen bu kararı olumlu karşıladı.

Gece saatlerinde çok şiddetli bir patlama sesiyle dışarı çıktıklarını belirten Sahib Halilov,"Her taraf toz, duman içindeydi. Koşularımızın enkazın altında kaldığını gördük. Olağanüstü Haller Bakanlığı görevlileri ve polisler enkaz altında kalanları çıkarıyorlardı. Enkaz altında hayatını kaybedenler arasında yaşlılar ve çocuklar da vardı. Bazı çocuklar anne ve babasız kaldı. Bazılar ise enkaz altından ağır yaralı halde çıkarıldı" dedi.

"Füze düşen alanın müze gibi saklanmasını istiyoruz"

Ermeni vahşetini dünyaya göstermek için füzenin düştüğü yerin müze gibi korunmasını istediklerini belirten Halilov, "Ermenilerin, Azerbaycan halkına uyguladığı vahşete son verilmesi lazım. Gelecek nesillerin ve dünyanın Ermenilerin Azerbaycanlı sivillere attığı füzenin çocukları katlettiğini görmesi için buranın korunması önemli. Buranın müze gibi saklanmasını istiyoruz. Buraya gelen misafirler Ermeni vahşetini görebilsin" ifadelerini kullandı.

"Ermeniler dünya karşısında cevap vermeli"

Füzenin düştüğü yerde 2 katlı evlerin olduğunu vurgulayan Elmira Abbasova, "Şimdi manzaraya bakın. Harbeye dönmüş durumda. Çocuklar, kadınlar, erkekler hayatını kaybetti. Ermeniler dünya karşısında cevap vermeli. Küçük çocukların oyuncakları, ayakkabıları, elbiseleri sahipsiz kaldı. Böyle bir vahşet hiçbir türlü kabullenilemez. Burası savaş alanı değildi, burası sivillerin yaşadığı bir yerdi. Böyle bir facia yaşanmamalıydı. Buranın müze yapılmasını istiyoruz. En azından hayatını kaybedenlerin hatıraları yaşasın" diye konuştu.

Gence saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetti

Ermenistan ordusu Ekim 2020 tarihinde, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye 4, 5, 8, 11 ve 17 Ekim tarihlerinde 5 ayrı füzeli saldırı düzenledi. İlk saldırı 4 Ekim'de gerçekleşti, 1 sivil öldü ve 30'dan fazla kişi yaralandı. İkinci saldırı 5 Ekim'de gerçekleşti. Saldırıda 3 sivil yaralandı. 8 Ekim'de düzenlenen üçüncü saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. 11 Ekim'de düzenlenen dördüncü saldırıda çocuklar da dahil olmak üzere 10 kişi öldü ve 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırı, çatışmayı durdurmak için bir gün önce imzalanan ateşkesin ilk büyük ihlallerinden biri oldu. Beşinci saldırı ise 17 Ekim'de sabaha karşı saat 01.00'da meydana geldi. Ermenistan ordusunun "SCUD/Elbrus" balistik füzesiyle yaptığı saldırıda 15 sivil öldü ve 55 kişi yaralandı. Saldırılar sırasında, apartmanlar, binalar ve araçlar da dahil olmak üzere altyapı da tahrip edildi.