İkinci hutbelerini Ayasofya'dan yapılan canlı yayınla dinlediler
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İkinci hutbelerini Ayasofya'dan yapılan canlı yayınla dinlediler

İkinci hutbelerini Ayasofya'dan yapılan canlı yayınla dinlediler Tokatlı vatandaşlar yerel saate göre kıldıkları Cuma namazının ardından ikinci hutbelerini dev ekranda Ayasofya'dan yapılan canlı yayınla dinledi.

24.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:33

İkinci hutbelerini Ayasofya'dan yapılan canlı yayınla dinlediler

TOKAT - Tokatlı vatandaşlar yerel saate göre kıldıkları Cuma namazının ardından ikinci hutbelerini dev ekranda Ayasofya'dan yapılan canlı yayınla dinledi.

Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazı heyecanı ülke genelinde heyecanla takip edildi. İstanbul'a göre yaklaşık yarım saat önceden kılınan Cuma Namazının ardından Tokatlı Vatandaşlar İl Özel İdaresi bahçesine kurulan dev ekrandan Ayasofya Camiinde Diyanet İşleri Başkanı tarafından okunan hutbeyi dinledi. Cuma namazını İl Özel İdaresi bahçesinde kılan ve İmam İshak Saygılı'dan dinlediği ilk hutbe ve namaz sonrasında canlı yayını takip eden vatandaşlardan Ekrem Özer: "Ayasofya'nın açılışı için çok sevinçliyiz, gururluyuz. 86 yıl beklediğimiz bir hasret yerine geldi. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. İkinci hutbemizi de İstanbul'dan canlı olarak izledik. Çok sevinçliyiz" şeklinde konuştu.

İkinci hutbelerini Ayasofya'dan yapılan canlı yayınla dinlediler

Kaynak: İHA

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