İkinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, korona virüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin İngiltere'ye gönderildiğini bildirdi.
12.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:55
Milli Savunma Bakanlığı, korona virüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin İngiltere'ye gönderildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA