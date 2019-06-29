İkinci Gökbey Helikopter Prototipi, İlk Sertifikasyon Uçuşunu Gerçekleştirdi

Gökbey projesi dâhilinde olan ve TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) alınan izinle bugün ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de "TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Gökbey helikopterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. 45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Helikopterin ilk prototipi, ilk test uçuşunu 2018 yılının Eylül ayında yaparken ikinci prototipi ise bugün başlayan ve 2021'e kadar sürmesi beklenen bir test sürecine girdi. Gökbey helikopteri, tüm testlerden başarıyla geçerse seri üretim aşamasına geçecek.

Gökbey helikopteri; en zorlu iklim şartlarında, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta bile etkili bir şekilde faaliyet gösterebilecek. Gökbey Genel Maksat Helikopteri, tamamen milli imkânlar ve yeteneklerle üretiliyor. ATAK programında kazanılan bilgi ve birikim, Gökbey projesinde kullanılıyor.

Helikopterin geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Gökbey helikopteri; VIP, kargo, ambulans, arama kurtarma gibi görevleri gerçekleştirebilecek.