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İkinci evlilik yıldönümü paylaşımı

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İkinci evlilik yıldönümü paylaşımı

Eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş ile ikinci evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. İşte detaylar...

İkinci evlilik yıldönümü paylaşımı 2019 dünyaevine giren Ebru Şallı- Uğur Akkuş çifti, ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. 44 yaşındaki Şallı, eşiyle birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Şallı, paylaşımlarına şu notu düştü: "Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun."

İkinci evlilik yıldönümü paylaşımı

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Haber: İkinci evlilik yıldönümü paylaşımı - Haberler Magazin
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