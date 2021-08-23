İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor
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İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | Ekonomi

İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor Satış yapamayan oto galericiler can sıkıntısından araç siliyor Sıfır araçlara yapılan yüzde 25 indirimin ardından oto galericiler sitesinde durgunluk yaşanıyor.

İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor

Satış yapamayan oto galericiler can sıkıntısından araç siliyor

KOCAELİ - Sıfır araçlara yapılan yüzde 25 indirimin ardından oto galericiler sitesinde durgunluk yaşanıyor. 10 gündür satış yapamayan oto galericiler ise can sıkıntısından sürekli araçlarını temizliyor.

Sıfır araçlara yapılan yüzde 25 indirimin ardından oto galeri pazarında 10 gündür durgunluk yaşanıyor. Ne sıfır, ne ikinci el araçlardan satış yapamayan oto galericiler de can sıkıntısından araçlarını temizliyor. Sıfır araç satış fiyatları ÖTV oranlarına da yapılan düzenlemeden dolayı ile ikinci el araçlar arasında uçurum farkı olurken, vatandaşlar sıfır otomobil almakta zorlanıyor.

"Can sıkıntımızdan araçları siliyoruz"

33 senedir galericilik yaptığını söyleyen Mehmet Ertuğ, 10 gündür işlerinin çok durgun olduğunu belirtti. Ertuğ, "Vatandaşlar devletin sıfır araçlara yaptığı yüzde 25 indirimden dolayı ikinci el araçlarda da fiyatların düşmesini bekledi ama bu da olmadı. Örneğin vatandaş bayilere gittiğinde araç soruyor ve belli markalardaki araçlara indirim yapıldığını öğreniyor. Ama o bahsedilen araçlar da piyasada yok. 10 günden bu yana vatandaşlar indirim beklediği için piyasada durgunluk oluştu, bu durum bize de yansıdı. 7,8 gündür işler durma noktasında, biz de can sıkıntısından sürekli araçlarımızı siliyoruz ve müşterilerimizi bekliyoruz. Şu an sektör durgun bir durumda. Bir de 1 Temmuz itibarı ile kredi faizlerini yüzde 25, yüzde 50'ye kadar indirdikleri için bu da bizim sektörü etkiledi. Fiyatlar yine ufak ufak yükseliyor, fiyatlar düşmüyor" dedi.

"Faizin bir nebze de olsa indirilmesini istiyoruz"

Sıfır araçlara her gün zam geldiğini söyleyen Mehmet Ertuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır ile ikinci el araçların fiyatları sürekli yükseliyor ve bu durum bize de yansıyor. Şu an kredi faizleri düşmediği için bu yansıma görülemiyor. Bu yansımaların görülebilmesi için devletimizden bu kredi faizlerinin indirilmesini rica ediyoruz. Eğer faiz oranları bir nebze indirilirse hem galeri sektörüne, hem de ekonomiye yansır. Şu an kredi faizi 1.90-2 gibi bir aralıkta olduğu için kimse sıfır araç alamıyor. İkinci el araçlara daha fazla ilgi oluyor."

"Otomatik araçları kadınlar tercih ediyor"

En çok tercih edilen araç modellerine değinen galerici Ertuğ, "Suv tarzı ve küçük hatchback otomatik araçlara daha fazla ilgi var. Otomatik araçları yüzde 70 oranında kadınlar tercih ediyor. Otomatik araçlar daha kolay ve daha kullanışlı olduğu için aileler daha çok bunu tercih ediyorlar" sözlerine ekledi.

İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor
İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor
İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor
İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor
İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor
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